МГИК и Общественный штаб осуществляют постоянный контроль голосования

Все подтвержденные нарушения нашли свое отражение на страницах СМИ. О некоторых общественность узнала в первый день голосования, о других – в последующие, отметил Асафов.
По его словам, работа по контролю за ходом голосования продолжается в штатном режиме. Например, в Call-центр ежедневно поступает около 4,5 тысячи звонков, люди продолжают активно интересоваться электронным голосованием.
В свою очередь зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал о случае в районе Лефортово. Там гражданин пришел на участок и обнаружил, что напротив его имени стоит галочка, что он проголосовал на дому, хотя мужчина этого не делал.
Это произошло потому, что информация о голосовании на дому была внесена не в ту строку, пояснил Реут. "За человека никто не расписывался, эту отметку вносят члены участковом комиссии, которые возвращаются с надомного голосования", – отметил он.
Члены участковой избирательной комиссии принесли извинения мужчине, исправили ошибку, и он проголосовал. "Второе: председатель участковой комиссии сама обратилась в правоохранительные органы, там ведется разбирательство", – цитирует Реута Агентство городских новостей "Москва".
По его словам, в Мосгоризбиркоме прислушиваются к мнению Общественного штаба и контролируют, чтобы при подсчете голосов участковые комиссии признали пять бюллетеней, выданных с нарушением требований, недействительными. Они пронумерованы и сейчас находятся в отдельном сейф-пакете, найти их не составит труда.
Электронное голосование по поправкам к Конституции завершается 30 июня. В среду, 1 июля, пройдет основной день волеизъявления. Он будет выходным.
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