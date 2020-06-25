Теперь все ходы записаны: Общественный штаб проследит за голосованием по видео

"Камеры будут пристально следить за происходящим в помещениях для голосования. Крупным планом – увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования. Кроме того, будут четко просматриваться места, где идет работа со списком участников голосования, места выдачи бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования, места подсчета голосов, место изготовления и подписания итогового протокола. То есть – все ключевые элементы процесса голосования", – сообщает официальный сайт Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.
Как пояснили эксперты, эта мера необходима для предотвращения возможных инцидентов и их последующего разбора. Благодаря непрерывной видеосъемке можно будет восстановить любые ситуации, возникающие в ходе любого дня голосования.
"Представители Общественной палаты, СМИ и наблюдатели могут обращаться к этим видеозаписям, чтобы установить нарушение или провести наблюдение в различных точках участков, – сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов. – Все эти записи передаются в группу разбора, которая выносит решение и может отправить мобильную группу или принять другие действия, если такое нарушение будет зафиксировано на видео".
Он также рассказал, что московский штаб по наблюдению и контролю за голосованием готов к работе, а обучение наблюдателей фактически завершено. Все задействованные в процедуре голосования системы налажены, успешно завершен тест электронного голосования, для него сформирован реестр участников. В настоящее время идут последние проверки перед началом полноценной работы по всем направлениям деятельности Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием, добавил Асафов.
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