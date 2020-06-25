Теперь все ходы записаны: Общественный штаб проследит за голосованием по видео

Начинающееся в четверг, 25 июня, голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации будет проходить в Москве под тотальным видеоконтролем. Все участки для голосования уже оснащены видеокамерами, к трансляции с которых смогут подключаться наблюдатели, журналисты и члены городской Общественной палаты, а записи будут храниться и после завершения процедуры голосования.



прочитано 72 раза