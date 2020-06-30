Путин дал напутствие россиянам перед днем голосования по поправкам к Конституции

Еще на прошлой неделе предполагали, что Владимир Путин выступит перед Общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Так и произошло. Президент России в последний день июня появился в эфире телеканалов и произнес важную речь.
Владимир Владимирович отметил, что народ голосует "не просто за поправки", а за страну, в которой хотят жить и работать. Российский лидер также выразил уверенность, что граждане перед тем, как принять участие в плебисците, в первую очередь думают о своих родных и близких, "опираются на ценности, которые всех объединяют", пишет Пятый канал.
Президент также поддержал граждан:
"Когда мы вместе, по плечу даже самые сложные задачи".
Напомним, 1 июля – последний день голосования по поправкам в Конституцию. Оно началось 25 июня. Согласно данным экзитполов, которые приводили ВЦИОМ и ФОМ, поправки в Основной закон государства поддерживают 76-78% жителей России, пишет НСН.
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