Десятки тысяч россиян остались за границей

Несколько месяцев минуло с того момента, как из-за распространения коронавируса в мире были введены ограничения на перемещение через границы. Не все россияне успели вернуться домой. "Есть еще не меньше пары десятков тысяч наших граждан, которых мы пока вывезти не смогли", – цитирует RT министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Многие из них находятся в экзотических уголках планеты, которые слабо доступны для российской авиации. Согласно изначально принятому плану, было решено возвращать не больше 500 человек в сутки, если пунктом их прибытия является Москва, и не больше 200 человек, если они намерены вернуться в другой регион.