Москвичи тестируют систему электронного голосования

До 20:00 пятницы в Москве пройдет тестирование электронной системы дистанционного голосования, которой жители столицы и Нижегородской области смогут воспользоваться с 25 по 30 июня, чтобы выразить свое мнение по поправкам к Конституции РФ



По последним данным в дистанционном голосовании приняло участие 63 183 москвичей, это 8,3 % москвичей, принявших решение голосовать по поправкам в Конституцию дистанционно. Этот опыт показал, что система работает без сбоев и критических ошибок.

"Тестирование нацелено на то, чтобы выявить как технические, так и организационные пробелы в организации голосования. Мы нашли так называемые баги, они некритичные, но их необходимо, конечно, устранить. Время на это есть", – сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух. По его данным, никакой хакерской активности в отношении системы замечено не было.

В свою очередь начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал, что в настоящее время система стабильно работает, не останавливаясь с момента своего запуска утром четверга.

"Голосование не останавливалось, ночью не было перерыва. Тестирование проходит без сбоев системы", – отметил он.

По подсчетам специалистов, всего в этом тестировании системы голосования могут поучаствовать свыше 830 тыс. человек, заранее записавшихся на электронное голосование по поправкам к Конституции. Это примерно 775 тысяч жителей Москвы и 55 тысяч жителей Нижегородской области.

Дистанционное голосование подобного масштаба будет проведено в Российской Федерации впервые. Его актуальность объясняется с одной стороны, необходимостью соблюдения мер предосторожности в условиях пандемии коронавируса, и более высоким удобством для россиян, с другой.

"Это комфортно и удобно, я сам зарегистрировался на госуслугах за пять минут, за минуту принял участие в тестировании. По экономии времени и энергии это просто грандиозный подарок, – признался член Общественной Палаты Москвы, гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин. – Когда ты голосуешь дистанционно в период пандемии, это вообще прекрасно. Потому что ты себя не подвергаешь даже тени опасности, которая могла бы быть в случае выхода в магазин или на улицу. Конечно, ЦИК приняла все меры для обеспечения безопасности голосования, те же одноразовые маски, но все равно есть люди, которые опасаются. И вот для этих людей электронное голосование, безусловно, очень удобно".

Политолог также напомнил, что за дистанционными формами голосования – будущее, и все идет к тому, что со временем мы будем голосовать именно с помощью своих смартфонов. Кроме очевидного удобства это также позволит привлечь к голосованию новые группы граждан, которые традиционно либо не хотели ходить на избирательные участки, либо просто ленились, или не голосовали по каким-то еще причинам.

"Это серьезно изменит политический ландшафт, потому что новые группы электората, которые раньше никто не считал, смогут принять участие в выборах. Это очень хорошо. Повышение гражданской активности всегда на пользу", – добавил Павел Данилин.