Глава Росавиации предложил план возобновления авиасообщения с другими странами

Глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько направил в правительство письмо, где изложил план возобновления международных полетов. В документе предлагается сначала открыть авиасообщение со странами СНГ.
Рейсы в остальные государства власти разрешат не сразу. Они будут ориентироваться на эпидемиологическую обстановку в каждом из них. Послание руководителя агентства получили Роспотребнадзор и аппарат Татьяны Голиковой.
Представители вице-премьера сообщили, что уже занимаются вопросом возобновления международного авиасообщения. Решения об открытии границ будут приниматься симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, передает "Коммерсантъ".
Один из собеседников издания отметил, что логичнее всего разрешить сначала полеты в Европу, а не в государства СНГ. Ежедневный прирост инфицированных в европейских странах снизился до нескольких десятков человек. Однако есть вероятность, что государства пока не готовы принимать туристов из России.
Ранее генеральный директор компании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов назвал возможный срок возобновления международного авиасообщения. По его словам, рейсы в другие страны станут возможными в конце лета или начале осени.
Популярные темы форума
Как вам Навальный?
Скоро нас оцифруют
Поправки
Нулевой ответил за базар
Хочу работать
Признаки что девушка вами заинтересовалась
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДАТЕЛЯМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Гадалки питера
негры и люди одинаковы?
оскорбили мать