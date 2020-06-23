В России для всех школьников с 1-го по 4-й класс ввели бесплатное питание

Правительство России сделало бесплатным горячее питание для школьников с 1-го по 4-й класс. Решение утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин – постановление было опубликовано на официальном портале кабмина.
Раньше бесплатное горячее питание в школах было доступно только льготным категориям учащихся. На реализацию решения правительства в 2020 году будет потрачено 22 миллиарда рублей, а в следующие два года – еще 43,6 миллиарда, рассказали в пресс-службе Белого дома.
Напомним, что обеспечить всех учащихся младших классов горячим питанием поручил президент России Владимир Путин. Об этой инициативе он заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.
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