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Общество

Пилот рассказал о сроках возобновления международных авиарейсов в России

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Заслуженный пилот России Вадим Базыкин считает, что международные авиарейсы могут вновь запустить в стране уже 15 июля. По словам летчика, такие данные он получил от представителей МИД России.

Таким образом он прокомментировал заявление руководителя "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова, который прогнозировал возобновление зарубежных полетов лишь в августе или сентябре. Базыкин пояснил, что специалисты хотят избежать преждевременных заявлений и решений, поэтому делают прогнозы с "запасом" по времени.


Автор: 2 июня 2020, 13:50 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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