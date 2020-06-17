Российский рыбак погиб из-за неудачного закидывания удочки

В Томской области обнаружили тело рыбака, который, по предварительным данным, погиб от удара током. СМИ сообщают, что его нашли у озера рядом с линиями электропередачи.
Очевидцы утверждают, что мужчина неудачно забросил удочку, зацепив ею ЛЭП. В результате его сразил мощный электрический разряд. В настоящее время полицейские устанавливают все детали произошедшего.
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