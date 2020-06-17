Врач рассказал о способе завязать с курением с помощью воды

Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин считает, что бросить курить можно с помощью обычной бутылки с водой. Для этого достаточно делать глоток воды при желании закурить сигарету.
Демин отметил, что вода также поможет в борьбе с головными болями, возникающими у бросивших вредную привычку. Кроме того, она ускоряет обмен веществ, что не позволит быстро набрать вес после отказа от курения, передает Sputnik.
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