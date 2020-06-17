Онколог рассказал, кто чаще болеет раком

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что в абсолютном соотношении женщины болеют раком чаще мужчин. При этом женщины чаще проходят медицинское обследование.
По словам Каприна, рост заболеваемости онкологическими заболеваниями наблюдается среди обоих полов. Если в 2018 году на учете по всей стране стояли 3,7 миллиона больных раком, то уже в 2019 году этот показатель вырос до 3,9 миллиона человек.
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