Девушку избили в метро Москвы за безобидное замечание

На Замоскворецкой линии московского метро избили 17-летнюю пассажирку. Поводом стало замечание, которое она сделала мужчине за нецензурную брань. Разозлившийся дебошир нанес девушке не менее двух ударов по лицу и вышел из вагона.
Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители вскоре задержали злоумышленника, которым оказался 29-летний житель Московской области, сообщает "Подмосковье сегодня".
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