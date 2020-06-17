Прилюдно занявшуюся сексом в центре Москвы пару арестовали

В Москве арестовали пару, которая занялась сексом на Хохловской площади на глазах у очевидцев. Ранее влюбленных привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
23-летний россиянин был арестован на десять суток, а его спутница – на трое. Оба заявили, что занялись любовью, будучи пьяными.
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