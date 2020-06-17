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Общество

Российские стратегические бомбардировщики вылетели в нейтральные воды

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Четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС вылетели с аэродрома для совершения планового полета в нейтральных водах. Маршрут пролегал через Чукотское, Берингово и Охотское моря, а также северную часть Тихого океана, передает RT.

На рейс ушло порядка 11 часов. В какой-то момент российские боевые машины сопровождали американские истребители F-22.

Автор: 17 июня 2020, 11:54 Источник: RT ✓ Надежный источник

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