Озвучена страшная угроза для россиян

Гидрометцентр предупредил об опасности усиления солнечной активности для россиян, передает Пятый канал. По словам специалистов, угроза кроется не в высокой температуре, а в увеличении ультрафиолетового индекса – он угрожает зрению. Кроме того, в такие дни не рекомендуется загорать.
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