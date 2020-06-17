Озвучена страшная угроза для россиян

Гидрометцентр предупредил об опасности усиления солнечной активности для россиян, передает Пятый канал. По словам специалистов, угроза кроется не в высокой температуре, а в увеличении ультрафиолетового индекса – он угрожает зрению. Кроме того, в такие дни не рекомендуется загорать.