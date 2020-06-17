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Озвучена страшная угроза для россиян

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Гидрометцентр предупредил об опасности усиления солнечной активности для россиян, передает Пятый канал. По словам специалистов, угроза кроется не в высокой температуре, а в увеличении ультрафиолетового индекса – он угрожает зрению. Кроме того, в такие дни не рекомендуется загорать.

Автор: 17 июня 2020, 11:22 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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