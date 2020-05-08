Лариса Долина довела до слез трогательным обращением

Лариса Долина обратилась к россиянам с просьбой. Артистка вспомнила о ежегодной акции ко Дню Победы.

В Сети появился видеоролик, где Лариса Долина призывает жителей России принять участие в акции "Бессмертный полк". Правда, в этом году привычного традиционного шествия не будет из-за пандемии коронавируса. Акция пройдет в интернете.

Артистка отметила, что россияне каждый год свято чтут эту традицию, помнят о подвиге героев. В этом году нельзя оставить без внимания акцию, в которой участвуют миллионы людей. "Расскажите о своем герое и станьте участником шествия онлайн", – предложила Долина. Сбор заявок на участие закончится 9 мая в 15:00 по московскому времени.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о переносе празднования Дня Победы. Правда, точная дата пока не известна из-за нестабильной ситуации в стране. Некоторые предлагают перенести в этом году праздник на 24 июня, ведь в этот день в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади. Другие же считают, что отметить следует 3 сентября – в день окончания Второй мировой войны. В любом случае, решение будет принято после карантина.