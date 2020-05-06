Вор украл 60 булок из заведения общепита в Москве

Неизвестный вор украл из московского заведения общественного питания 60 булок. Их общая стоимость составила порядка 300 рублей, сообщает "Вечерняя Москва".
Инцидент произошел еще 2 мая, однако широкую огласку получил лишь сегодня. В столичном управлении МВД сообщили, что мужчина был вооружен. Его попытался остановить работник заведения, но злоумышленник достал предмет, похожий на нож и вынудил его уйти. В настоящее время преступника разыскивает полиция.
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