Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство. Эту информацию подтвердили РБК несколько его знакомых.
Представитель правоохранительных органов сообщил изданию, что в ночь на 6 мая поступило сообщение о суициде в подмосковном поселении Усово, где проживал предприниматель. Подробности смерти Босова не сообщаются. Известно, что ему принадлежали, в частности, – фирмы "Сибантрацит" и "Востокуголь".
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
Люблю женщин в теле
Малышева графиня российская!
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Вонь
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
Хотели бы вернуть СССР?