Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство. Эту информацию подтвердили РБК несколько его знакомых.

Представитель правоохранительных органов сообщил изданию, что в ночь на 6 мая поступило сообщение о суициде в подмосковном поселении Усово, где проживал предприниматель. Подробности смерти Босова не сообщаются. Известно, что ему принадлежали, в частности, – фирмы "Сибантрацит" и "Востокуголь".