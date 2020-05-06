Москвичей предупредили о приближении грозы

Сегодня, 6 мая москвичей ждет гроза и сильный дождь. При этом на данный момент в столице и области сохраняется желтый уровень погодной опасности.

Неблагоприятные условия могут сохраниться до 7 мая, пишет НСН. Эксперты рекомендуют горожанам придерживаться режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса.