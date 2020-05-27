Путина вызвали в суд после иска заболевшего пневмонией экс-губернатора

Иск Михаила Игнатьева можно поделить на две части. В первой он потребовал признать незаконным указ Владимира Путина о его освобождении от должности главы Чувашской Республики. Во второй попросил установить факт частичной потери трудоспособности в период руководства регионом и право на дополнительные социальные гарантии.
Верховный суд вынес определение, в котором по второму пункту рекомендовал Игнатьеву обратиться в районное судопроизводство. В высшей инстанции заметили, что этот вопрос не в их компетенции.
Первую часть административной жалобы бывшего губернатора Чувашии Верховный суд к производству принял. Разбирательство запланировано на 30 июня. Если заседание состоится в срок, присутствовать на нем может и президент России.
Судья распорядился привлечь Путина к разбирательству в качестве административного ответчика. Российский лидер или его законный представитель должны будут выступить в суде. Перед этим ему направят копии иска Игнатьева и приложенных к нему документов.
Кроме того, представители ответчика до 22 июня смогут представить суду и истцу возражения по поводу административной жалобы. В этот же срок они могут направить доказательства, которые обосновывают их правоту.
Напомним, что бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев подал в суд на президента России Владимира Путина 20 мая. Он потребовал признать незаконным решение главы государства о своей отставке.
Позже стало известно, что Михаил Игнатьев был доставлен в больницу в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.
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