Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Новости "Дом-2" Гороскоп

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Среда
27 мая
Лента новостей
14:49
Опять вместе? Ирину Шейк снова застукали с Брэдли Купером
14:45
Отъевшаяся за карантин Семенович пошла на крайние меры
14:38
Превратившаяся в настоящую красавицу Мария Илюхина из "Ворониных" пострадала от козней завистников
14:37
Глава Минэкономразвития рассказал депутатам о поддержке малого и среднего бизнеса
14:34
Путина вызвали в суд после иска заболевшего пневмонией экс-губернатора
14:30
Кейт Миддлтон не может увидеться с детьми из-за выходки Меган Маркл
14:18
"Я целовал и гладил ее животик": Фоменко сообщил о беременности Волочковой
14:10
"Кажется, что тут лишь геи и проститутки": изнанка жизни моделей от самого красивого парня Сергея Бойцова
14:09
"Таскала косметику, золото": беременная пышка из "Дома-2" рассказала о воровстве на проекте
14:03
Женщина из Подмосковья убила сожителя матери с помощью зеркала
13:44
Снимки обнаженной Валерии попали в Сеть после скандала Пригожина со Шнуровым
13:41
Как коронавирус изменит мир: военный врач рассказал о новой реальности
13:41
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 мая 2020 года
13:34
Никита Ефремов поведал о необычных условиях работы во время карантина
13:34
Домашний тиран против богатого поклонника: сенсационные детали расставания Гагариной и Исхакова
13:34
В Подмосковье угнали велосипед за 400 тысяч рублей
13:26
Стерла из памяти: Рудковская со слезами накинулась на жену Малахова
13:17
Россияне начали массово забирать деньги из банков
12:57
В Роспотребнадзоре сообщили о скором появлении вакцины от коронавируса
12:57
Мария Голубкина показала редкие фото матери и отчима Андрея Миронова
12:54
"Родилась мертвой": известная актриса оказалась на грани
12:54
Стала известна самая комфортная для коронавируса температура
12:51
Гоген Солнцев потрясен новой выходкой жены-старушки
12:45
Настырная Маркл заставила скромницу Миддлтон рыдать
12:34
При каких симптомах COVID-19 нужно срочно вызывать врача
12:17
Подавший в суд на Путина экс-губернатор попал в больницу
12:07
"Это позор": эксперт резко высказался о новой прибавке к пенсиям в России
12:04
Игорь Петренко похвастался трогательным фото с женой и дочерьми
12:03
"Стадный иммунитет": как не заболеть коронавирусом в тяжелой форме
11:42
Какая гадость: Макеева шокировала запущенными ногтями на ногах
11:25
Иван Жидков встретился с сыном после скандала и угроз о лишении алиментов
11:15
Сойтись не получилось: певица Пелагея подала на развод с хоккеистом
11:12
Дочь Глаголевой родила второго ребенка в Америке
11:10
"Она никогда не признается": получившую многомиллионное наследство вдову Успенского вывели на чистую воду
11:03
Росстат сообщил о катастрофических масштабах безработицы в России
10:59
Любовница Жигунова жестко отреагировала на слова о схожести с Заворотнюк
10:54
Роспотребнадзор: Москва готова к отмене карантина
10:43
Звезда "Клона" Стефани Бриту раскрыла пол будущего ребенка
10:39
За сутки коронавирус в России обнаружили у 8 338 человек
10:28
Предвыборная кампания в Белоруссии пошла не по плану Лукашенко
10:27
Не дорос еще: Водонаева запретила малолетнему сыну интимничать на виду у народа
10:25
Пожаловавшегося на отсутствие работы Пригожина послали на завод
10:22
Четыре ведра на квадратный метр: дожди могут побить 44-летний рекорд в Москве
10:08
Эксперт заявил об опасности сна рядом со смартфоном
10:00
Морщинистый и отекший: таинственный любовник Волочковой неприятно удивил
09:59
Диетолог назвал главную причину набора веса на карантине
09:53
"Будет править 10-15 лет": политолог предсказал будущее Путина
09:43
Ни рубля: звезды не помогли родителям с установкой памятника Началовой
09:37
Развратный танец девушки в костюме монашки с крестом взорвал Сеть
09:28
Китайский Хатико несколько месяцев ждал умершего от COVID-19 хозяина
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Жалующуюся на безденежье Поргину пристыдили
Фото голого Джигарханяна стало сенсацией в Сети
Появились новые подробности конфликта Познера с Михалковым
Свадьба будет! Стало известно о больших переменах в жизни Бузовой
Сколько продлится масочный режим в России
Общество
Путина вызвали в суд после иска заболевшего пневмонией экс-губернатора

Путина вызвали в суд после иска заболевшего пневмонией экс-губернатора

Михаил Игнатьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Верховный суд России выпустил определение на иск бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева к президенту страны Владимиру Путину. В качестве ответчика к разбирательству привлекли самого главу государства.
прочитано 449 раз

Иск Михаила Игнатьева можно поделить на две части. В первой он потребовал признать незаконным указ Владимира Путина о его освобождении от должности главы Чувашской Республики. Во второй попросил установить факт частичной потери трудоспособности в период руководства регионом и право на дополнительные социальные гарантии.

ПО ТЕМЕ

Подавший в суд на Путина экс-губернатор попал в больницу

Верховный суд вынес определение, в котором по второму пункту рекомендовал Игнатьеву обратиться в районное судопроизводство. В высшей инстанции заметили, что этот вопрос не в их компетенции.

Первую часть административной жалобы бывшего губернатора Чувашии Верховный суд к производству принял. Разбирательство запланировано на 30 июня. Если заседание состоится в срок, присутствовать на нем может и президент России.

Судья распорядился привлечь Путина к разбирательству в качестве административного ответчика. Российский лидер или его законный представитель должны будут выступить в суде. Перед этим ему направят копии иска Игнатьева и приложенных к нему документов.

Кроме того, представители ответчика до 22 июня смогут представить суду и истцу возражения по поводу административной жалобы. В этот же срок они могут направить доказательства, которые обосновывают их правоту.

Напомним, что бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев подал в суд на президента России Владимира Путина 20 мая. Он потребовал признать незаконным решение главы государства о своей отставке.

Позже стало известно, что Михаил Игнатьев был доставлен в больницу в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.

Автор: 27 мая 2020, 14:34 Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Путин посетил очаг коронавируса в Москве

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Предвыборная кампания в Белоруссии пошла не по плану Лукашенко
"Будет править 10-15 лет": политолог предсказал будущее Путина
Подробности скандального судебного иска к Путину
На Украине возбудили дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена

Шоу-бизнес

"Я целовал и гладил ее животик": Фоменко сообщил о беременности Волочковой
"Кажется, что тут лишь геи и проститутки": изнанка жизни моделей от самого красивого парня Сергея Бойцова
"Таскала косметику, золото": беременная пышка из "Дома-2" рассказала о воровстве на проекте
Снимки обнаженной Валерии попали в Сеть после скандала Пригожина со Шнуровым

Проишествия

Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках
Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Домашний тиран против богатого поклонника: сенсационные детали расставания Гагариной и Исхакова

Знакомые пары утверждают, что не все так однозначно

Шоу-бизнес

Опять вместе? Ирину Шейк снова застукали с Брэдли Купером

Папарацци поймали модель с поличным
Шоу-бизнес

Отъевшаяся за карантин Семенович пошла на крайние меры

Девушка сделала странное заявление
Шоу-бизнес

Снимки обнаженной Валерии попали в Сеть после скандала Пригожина со Шнуровым

Знаменитость предстала в необычном виде

Гороскоп

Гороскоп на июнь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года
Совет на выходные 23-24 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+