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Общество

В Москве из-за аномальных холодов может выпасть снег

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал продолжительное похолодание в столичном регионе. Его принес с собой циклон, центр которого находится над Баренцевым морем.

В интервью телеканалу "360" Вильфанд рассказал, что на этой неделе температура воздуха в Москве будет на четыре градуса ниже нормы. При этом возможно усиление ветра до 15 метров в секунду, а также осадки. В частности, метеоролог не исключил, что в ночное время суток москвичи даже смогут увидеть снег.

Автор: 18 мая 2020, 19:44 Источник: Телеканал "Царьград" ✓ Надежный источник

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