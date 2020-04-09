Российских школьников начали досрочно отпускать на летние каникулы

Власти Хабаровска приняли решение о досрочной отправке школьников на летние каникулы. Отдыхать раньше времени отправятся в основном ученики младших и средних классов, сообщает Ura.ru.
Так, учащиеся 1-3 классов пойдут на каникулы уже 13 апреля. Школьники 4-6 классов продолжат дистанционное обучение до 20 апреля, а затем будут отдыхать. Ученики старших классов – с 9 по 11 – продолжат обучение. В июне им предстоит сдача ОГЭ и ЕГЭ.
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