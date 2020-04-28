Билл Гейтс назвал срок возвращения мира к нормальной жизни

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, сколько времени потребуется миру, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавируса. По его мнению, вернуться к нормальной жизни люди смогут через год или два, сообщает французское издание Le Figaro.
Бизнесмен отметил, что при помощи систем тестирования и отслеживания государства смогут определять области заражения и контролировать их. Важным шагом в борьбе с COVID-19 станет создание вакцины. Разработкой препарата занимается фонд Билла и Мелинды Гейтс, уточняет РИА ФАН.
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