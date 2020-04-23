Покусавшая инспектора российская автоледи предстанет перед судом

Российская автоледи предстанет перед судом за причинение травм инспектору полиции. Женщину задержали за управление автомобилем без водительских прав, сообщают "Невские Новости".
Следователи отметили, что при попытке доставить нарушительницу в отделение она оказала сопротивление. Женщина укусила одного из правоохранителей за руку и нанесла ему несколько ударов. Полицейский получил ссадины и ушибы. Дело рассмотрят в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга.
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