Коронавирус Новости о Заворотнюк Дом-2 Форум Пропуск на время карантина

Топ новостей

"Любовь или пиар?": друг раскрыл стране глаза на отношения Пугачевой с Галкиным
"Ничего не помогает": страшное откровение заболевшего коронавирусом
Снимок Самбурской с мужем и ребенком стал сенсацией
Объявлена дата окончания карантина из-за коронавируса
Десять лет: назван реальный срок создания вакцины против коронавируса
партнеры
Четверг
23 апреля
Лента новостей
19:09
Друг коронавируса: мощный торнадо начал "сметать" США
19:08
Подозревающую всемирный заговор Боню разнесли за невежество: Конспирологические бредни
18:54
Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2020 года
18:40
В Подмосковье за месяц создали новый инфекционный центр
18:36
Стало известно о главной ошибке России на Украине
18:30
Потратившая 3 миллиона рублей на пластику копия Бузовой оказалась мужчиной
18:07
Покусавшая инспектора российская автоледи предстанет перед судом
18:06
"Больше, чем у Семенович": Пегова прильнула грудью к похорошевшему Агутину
17:48
Ужас: муж Королевой вывалил жутко обросшие из-за карантина интимные места (фото)
17:47
Володин обсудил с Новаком снижение цен на электроэнергию для религиозных организаций
17:47
В одном из регионов России смягчили режим самоизоляции
17:39
"Что ты сделала, чтобы он тебя не бил?": Тодоренко приложила звездных "разведенок"
17:36
Сраженный четырьмя инсультами сын отвернулся от Светланы Светличной
17:25
"Человеку непросто": Бабкина перед комой помянула сраженного инсультом Моисеева
17:08
В России создадут памятник борцам с коронавирусом
17:05
Собчак расспросила актрису фильмов для взрослых об интиме с известным режиссером
17:02
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:37
Новый удар: Успенская со скандалом выгнала предавшего ее родного человека
16:35
Семенович сделала заявление о воссоединении "Блестящих": В память о Жанне Фриске
16:34
Маленькая дочь Бородиной расплакалась из-за отношений между родителями
16:19
"Стремительно погружаясь в безумие": Аксенова на карантине спуталась с Богомоловым
15:53
Страдающая от чудовищной болезни Семенович готова снова лечь под нож хирурга
15:37
Ласки слепой и глухой собаки с хозяином растрогали Сеть (видео)
15:35
52-летняя Яна Поплавская показала кадры со свадьбы
15:33
Новый виток скандала вокруг сериала "Зулейха открывает глаза"
15:29
Российскую учительницу будут судить за секс с учеником
15:00
"500 тысяч": озвучен прогноз по числу заболевших коронавирусом в России
15:00
Карантин свел Викторию Боню с бывшим возлюбленным
14:48
Заразившийся коронавирусом московский поп оказался тайным сыном известного актера
14:30
В Кремле ответили на вопрос о дате окончания режима самоизоляции
14:28
Копия мамы: сын Кейт Миддлтон умилил народ
14:23
Дело к свадьбе? Семенович мечтает о детях от молодого любовника
14:18
"Ты напился с ребенком!": бывшая жена с кулаками набросилась на Башарова
14:04
Тромбы в сосудах: появились данные о новых осложнениях от коронавируса
14:00
"Маразматик и глупец": неожиданный поступок Зеленского вызвал шок
13:53
Число заболевших коронавирусом сотрудников "Роскосмоса" выросло
13:42
"Притворяется и врет": Фатеева обвинила Федосееву-Шукшину во лжи
13:24
Известный актер организовал подпольный бизнес ради выживания
13:20
"Плюнули мне в лицо": запертая на карантин известная певица лишилась всего
13:20
Вскрылись подробности личной жизни внучки Высоцкого
13:15
Под Москвой вандал с трубой громил банкоматы
13:14
Лохматый красавец вырывался из крепких объятий Петрова
12:53
Умерла работавшая с Долиной поэтесса
12:42
Изнуренная Мария Порошина сильно похудела
12:23
Допрыгалась: жену Петросяна обнаружили в центре Москвы с мешком на голове
12:19
Двухлетняя девочка завела дружбу с гиенами (видео)
12:04
В Подмосковье пьяная женщина зарезала сожителя
11:51
Россияне перестали покупать алкоголь на фоне пандемии
11:48
"Превращается в Джигана": Тимати решился на серьезный шаг
11:36
Инфицированная Надежда Бабкина заразила близкого человека
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Облысела, располнела, опухла: рак мозга изуродовал красавицу Заворотнюк
Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой
"Вам не стыдно?": подруга Пугачевой плюнула в осточертевшую Цымбалюк-Романовскую
"Вы плюнете мне в лицо, скажете все гадости": затравленная Хаматова обратилась к людям
"Готовься": Бородина предостерегла Бузову от свадьбы с кавказцем
Общество

Покусавшая инспектора российская автоледи предстанет перед судом

прочитано 257 раз

Российская автоледи предстанет перед судом за причинение травм инспектору полиции. Женщину задержали за управление автомобилем без водительских прав, сообщают "Невские Новости".

Следователи отметили, что при попытке доставить нарушительницу в отделение она оказала сопротивление. Женщина укусила одного из правоохранителей за руку и нанесла ему несколько ударов. Полицейский получил ссадины и ушибы. Дело рассмотрят в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга.

23 апреля 2020, 18:07

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Маразматик и глупец": неожиданный поступок Зеленского вызвал шок
Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
"Много маленьких регионов": Украине предрекли распад из-за коронавируса
Путин надеется на "божью помощь" в борьбе с коронавирусом

Шоу-бизнес

Ужас: муж Королевой вывалил жутко обросшие из-за карантина интимные места (фото)
"Что ты сделала, чтобы он тебя не бил?": Тодоренко приложила звездных "разведенок"
Сраженный четырьмя инсультами сын отвернулся от Светланы Светличной
"Человеку непросто": Бабкина перед комой помянула сраженного инсультом Моисеева

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна

Артист не заслужил такого издевательства
Шоу-бизнес

"Вам не стыдно?": подруга Пугачевой плюнула в осточертевшую Цымбалюк-Романовскую

Киевская пианистка словно бельмо на глазу
Шоу-бизнес

Инфицированная Надежда Бабкина заразила близкого человека

В свою очередь тот распространил болезнь на членов семьи
Шоу-бизнес

"Сил уже нет": Самойлова взвыла из-за обрушившейся на нее беды

Модель пожаловалась поклонникам

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2020 года
Переломный момент: когда закончится пандемия коронавируса
Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+