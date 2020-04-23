В России создадут памятник борцам с коронавирусом

Известный подмосковный скульптор Александр Рожников намерен создать памятник борцам с коронавирусом COVID-19 в России. Художник отметил, что речь идет не только о врачах, сообщает "Подмосковье сегодня".
В настоящее время Рожников разрабатывает эскиз будущего монумента. Он сообщил, что памятник будет выполнен в виде сферы, которая движется по циферблату часов. Скульптор пояснил, что он будет посвящен всем, кто принимает участие в противостоянии эпидемии: правоохранителям, волонтерам и врачам.
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