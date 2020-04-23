Российскую учительницу будут судить за секс с учеником

Учитель биологии из Астрахани пойдет под суд за совращение ученика. Женщина занималась сексом с подростком, которому не исполнилось и 16 лет, сообщает Vse42.ru.
Следователи выяснили, что ребенок и его педагог вступали в половую связь с ноября 2019 по февраль 2020 года. Правоохранители отметили, что учитель совершала в отношении школьника и другие развратные действия.
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