Россияне перестали покупать алкоголь на фоне пандемии

Специалисты исследовательского холдинга "Ромир" опубликовали результаты исследования потребительского рынка в условиях пандемии коронавируса. Согласно материалу, в 90% категорий продуктов наблюдается снижение спроса.

В частности, 38% респондентов снизили траты на алкогольные напитки, а 32% опрошенных перестали покупать косметику и парфюмерию. Еще 21% россиян сократили расходы на одежду. При этом люди стали платить больше за коммунальные услуги, домашний интернет, мобильную связь, лекарства и продукты питания, уточняет URA.ru.