Россиян предупредили об исчезновении чекушек из магазинов

В России могут исчезнуть из продажи алкогольные напитки в маленьких бутылках. Как передает "Коммерсантъ", это связано с новым стандартом разлива, который вступит в силу с 1 июля этого года.

Согласно обновленному ГОСТу, водку и другое спиртное нельзя хранить в емкости объемом 250 и 375 миллилитров. Отмечается, что нововведение может привести к колоссальным убыткам нескольких предприятий. У ряда компаний продукция, выпускаемая в небольших бутылках, занимает половину всего объема производства.