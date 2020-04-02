Как мошенники наживаются на смертельной эпидемии коронавируса

В условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 государственными органами принимаются все меры по ограничению контактов между гражданами, особенно пожилыми и относящимися к особым группам риска. В первую очередь речь идет о добровольной самоизоляции.

Но что делать, если имеется объективная необходимость выйти из дома и на какое-то время оказаться в неблагоприятной среде? Конечно же, позаботиться о средствах защиты: медицинских масках, перчатках, антисептиках, обеззараживателях воздуха, домашних и офисных аптечках. Но вот тут-то и начинается самое неприятное…

Как сообщил руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский, в ситуации, когда на первое место выходят вопросы соблюдения правил общественной и личной безопасности и профилактики распространения коронавируса, возникает огромный риск нарваться на мошенников, активизировавшихся в непростых для большинства напуганных граждан условиях.

В эфире одного из федеральных каналов Хаминский предупредил о необходимости соблюдения ряда обязательных правил, которые не позволят попасться на удочку мошенников и нечистых на руку людей.

Не покупать товары медицинского назначения по частным объявлениям

Такой рекламы сейчас действительно много на Авито, Юле и просто в социальных сетях. Если же внимательно посмотреть на профили таких лже-продавцов, станет ясно, что они не имеют никакого отношения к оптово-розничным организациям по продаже медицинских товаров.

Продавец должен в любом случае иметь лицензию, достоверность которой легко проверяется на сайтах государственной системы здравоохранения: "Все товары, от геля до лекарств, должны иметь государственную регистрацию, реквизиты которой указаны на упаковке или в сопроводительной документации", – уточнил правозащитник.

Не соглашаться на условия доставки товара "до вашей двери"

В противном случае велик риск того, что товар вам будет привезен совсем не со склада, который должен отвечать лицензионным требованиям, а из антисанитарного подвала.

С подозрением отнестись к объявлениям, в которых указано, что "среди покупателей этой продукции – крупнейшие государственные больницы и поликлиники".

Не верьте! Государственные учреждения получают продукцию медицинского назначения или централизованно, или в порядке заключения государственного контракта. Ни один частник не сможет стать их поставщиком априори.

Опасайтесь фальсификатов

Поддельные средства защиты можно очень легко и недорого изготовить. Хаминский сообщил о выявленных общественными организациями случаях появления на рынке поддельных масок, которые шьются из любого нетканого материала, в том числе – не способного задержать не то что вирус, но даже куда более крупные микробы. "При этом специалисты Центра правопорядка в городе Москве и Московской области, например, встречали такие маски с прикрепленными пластиковыми сетчатыми элементами и названные "многоразовыми", благодаря чему их цена взлетает до тысячи рублей и более", – возмущается общественный деятель.

Гель-антисептик, по его словам, подделывается также просто: мошенники берут обыкновенную воду, добавляют немного глицерина, ароматизаторов и спирта "для медицинского запаха", а затем фасуют эту смесь в пластиковую тару, наклеивают цветные стикеры, – и разлетающийся как горячие пирожки фальсификат готов.

Пристальное внимание следует уделить сфере, представляющей повышенную опасность для здоровья в случае подделки – лекарственной

Следует помнить, что на сегодняшний день не существует никаких вакцин или прививок от актуального вида коронавируса – COVID-19. Так что любые попытки продать вам "чудо-таблетки из Кремлевской больницы или секретного НИИ" можно воспринимать лишь как 100% мошенничество.

Так что, никакой самодеятельности. Если вы почувствовали недомогание или заметили первые симптомы простуды, следует немедленно обратиться к врачу, вызвав его на дом. И главное, забудьте о самолечении: неправильное применение антибиотиков или даже самого тривиального парацетамола может привести к непоправимым последствиям.

Как юрист Хаминский рекомендует в случае возникновения хотя бы малейших сомнений или вопросов звонить на официальные "горячие линии" Минздрава, Роспотребнадзора и территориальных штабов по противодействию распространения коронавируса.

Со своей стороны можем добавить, что предметы личной гигиены, в первую очередь, мыло – самое простое, близкое по своему виду и качествам к обычному хозяйственному, должны быть всюду и в избытке. А так как приходится постоянно пользоваться им и спиртосодержащими растворами, желательно иметь под рукой и увлажняющие кремы, но наносить их следует уже в безопасном помещении, поскольку кремы снижают защитные свойства антисептиков.