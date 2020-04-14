Назван мощный природный антисептик

Ученые назвали полезными блюда и напитки с куркумой. По их словам, в специи содержится вещество под названием куркумин, которое обладает противовоспалительными свойствами, сообщает Food.news.
Специалисты рекомендуют добавлять куркуму в маринады для курицы и рыбы, гарниры, салаты. Специя поможет облегчить заболевания суставов и кишечника. Кроме того, она является мощным природным антисептиком, передает РИА ФАН.
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