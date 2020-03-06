Киев признался в теракте и убийстве легендарного ополченца

В интервью журналисту Юрию Бутусову украинский агент признался, что подготовкой убийства Михаила Толстых занималась сотрудница, проникшая в окружение командира. По его словам, она заложила взрывное устройство в штабе командира "Сомали". Бомба сработала, когда тот пришел на работу.
Сам Олег Сугерей занимался прикрытием операции. Отметим, в руководстве Донецкой народной республики произошедшее назвали терактом. Теперь Киев в лице сотрудника СБУ фактически признался в этом преступлении, заметил Александр Коц.
Журналист напомнил, что ранее украинская сторона отвергала обвинения. Официальной позицией Киева было утверждение, что такими методами силовики не действуют. Множество намеков делалось на то, что легендарного Гиви могли убить свои же.
"И ведь многие верили. Даже среди вменяемых, казалось бы, людей", – цитирует "Царьград" Александра Коц. Впрочем, заметная часть тех, кто не верил в версию украинского следа, основывали свои выводы, в первую очередь, на неверии в то, что украинские спецслужбы способны провернуть хоть одну удачную операцию и не провалиться.
Напомним, командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, был убит на посту 8 февраля 2017 года. Он похоронен на кладбище "Донецкое море" с воинскими почестями. Легендарный командир прославился после боев за Иловайск.
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