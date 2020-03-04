Азербайджанцы России просят генпрокурора защитить журналиста Аскерова

Коронавирус в Москве Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Среда
4 марта
Лента новостей
12:22
В Сыктывкаре у посетителя бассейна случился приступ во время плавания
12:21
Шоу "Симфонические рок-хиты" с новой программой в Кремлевском дворце
11:37
Можно вляпаться: пользователей WhatsApp предупредили о серьезной угрозе
11:34
Десятки человек стали жертвами смертоносного торнадо
11:25
"Пошел в меня": Робак из сериала "Война семей" похвастался сыновьями
11:24
Заявлено о продаже имущества и переезде парализованной Заворотнюк
11:22
Из группы Little Big ушел важный человек после известия об участии в "Евровидении"
11:09
Пригожин откровенно о промышляющих эскорт-услугами звездах
11:02
Под Москвой из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус
11:02
"Ах, какая женщина!": 59-летняя Яковлева выставила грудь напоказ
10:56
Кумир девочек-подростков высказался о романе с известной певицей
10:54
Врач предупредил замученного Бурунова о грядущих проблемах
10:49
Как вылечить прыщи
10:36
Взрыв хохота: Валерия посмеялась над открывшей рот Бузовой
10:20
"Старческий маразм": Водонаева поставила себе неутешительный диагноз
10:04
Россиян призвали спокойно встретить коронавирус
09:33
Украинцы затравили знаменитую певицу за поддержку Little Big на "Евровидении"
09:28
"В ультимативной форме": Лукашенко взбесился из-за условий по нефти
09:27
Красавица-дочь Волочковой стала копией мачехи
09:00
В Дагестане подрались актеры в костюмах ростовых кукол
08:53
Степан Меньщиков женился во второй раз
08:38
"Люблю": Барановская снялась в постели с Аршавиным
08:30
В Японии коронавирус отправил на больничные койки 1000 человек
08:14
Вылетевший из Москвы лайнер с 97 пассажирами вернули в аэропорт из-за инцидента
08:13
"Дотянул": блогер-фармацевт назвала шокирующую причину смерти мужа на банной вечеринке в Москве
06:22
Хайпующей на смертельной вечеринке вдове-блогеру дали под дых за участие в телешоу
04:16
"Умираю от анорексии": исхудавшая невеста Петрова обеспокоила народ
02:07
Безопасность сына принца Гарри и Меган Маркл под угрозой
00:35
Гороскоп на сегодня, 4 марта
21:58
Расчленившему студентку историку Соколову предъявили окончательное обвинение
21:45
Экс-супругу Бондарчука обругали за брошенную больную дочь
21:37
"Больно и обидно": Повалий расплакалась из-за несчастья
21:26
Володин: Изменения в Конституцию касаются всех граждан
21:21
У двух россиян в ОАЭ диагностировали коронавирус
21:14
Устанут ждать моей смерти: принципиальная Валерия отказала детям в недвижимости и деньгах
21:13
"Легальный жор": Кристина Асмус решила стать толстой
20:54
Житель Новосибирска взял в заложники продавщицу
20:46
"Позор!": Первый канал разгромили за группу Little Big на "Евровидении"
20:23
"Это подлость": Кудрявцева обиделась после новости о заменившей ее Бузовой
20:06
В жилом доме в Самаре произошел взрыв газа
20:03
Братика для дочки: Кравец готовится снова стать мамой
19:56
"Месяц мытарств": Верник оказался на улице без вещей
19:51
В петербургском лесу ребенок нашел труп мужчины
19:50
"Моя вселенная": Козловский обнародовал фото с новорожденной дочерью
19:36
В московском ТЦ полицейские ранили мужчину при задержании
19:28
Бывшая любовница Шаляпина обвинила его в насилии и показала огромные синяки
19:06
Кудрявцева за бортом: Бузова представила сенсационную новость
18:46
Есть пострадавшие: на северо-западе Москвы маршрутка врезалась в столб
18:42
"Такую музыку не слушаю": Савичева дала оценку Little Big
18:34
"Токсичная женщина": Анджелина Джоли перестала быть интересной для голливудских красавчиков
18:22
Мать Роналду госпитализировали с инсультом
18:06
В Подмосковье рухнувший потолок чуть не убил пенсионерку с ребенком
18:01
Орлова показала новорожденного ребенка и устроила переполох
17:34
Гея-блогера выгнали из квартиры после конфликта с соседом
17:32
"Пижама с халатом": Долину высмеяли за нелепый наряд
17:28
Володин внес законопроект о сдерживании цен на лекарства
17:18
Звезды отказались оплачивать памятник Началовой
17:01
Букмекеры оценили шансы Little Big на победу в "Евровидении"
16:40
"Общаться и с козой, и с бабушкой, и с полицейскими": Бикович рассказал о тяжкой доле
16:38
Звезда сериала "Содержанки" показала необычное фото в купальнике
16:30
Машину разорвало пополам: под Петербургом случилась страшная авария
16:26
Екатерина Варнава подогревает слухи о беременности
16:09
"Никто никогда не видел": раскрыта правда о муже-бандите Бледанс
16:01
Глупое название: Юрий Лоза разнес участников "Евровидения" от России
15:53
Блогер Диденко в истерике сорвала съемки у Собчак
15:41
"Ты коза крашеная": просившую в долг звезду сериала "СашаТаня" обозвали
15:31
Главные модные тренды весны-лета'2020
15:24
Самойлова обвинила Первый канал в подставе перед "Евровидением"
15:17
Под Москвой пьяный мужчина угрожал ножом соседу
14:54
Теряющий власть Лукашенко решился на отчаянный шаг
14:39
Бородина с риском для жизни сбегает из России без детей
14:37
"Мы ее ждем очень": на кладбище высказались о больной раком Заворотнюк
14:27
"Доводила до слез": Самойлова пожаловалась на истерики Пугачевой
14:24
На уральской трассе устроили разбой в духе 90-х
14:19
В сериале "След" нашли отсылку к скандальному делу Голунова
14:11
"Плохой мальчик!": Беркова с плеткой пригрозила наказанием знаменитому певцу-развратнику
14:10
Есть риск: в московском общежитии медики проверяют китайцев на коронавирус
14:05
Уже распространился: страшное заявление о коронавирусе в России
14:01
Появились данные о переносе Олимпийских игр – 2020 из-за коронавируса
13:58
"До особого распоряжения": в Москве ввели секретные ограничения из-за коронавируса
13:53
"Для нее было потрясением": что стоит за словами "похоронившей" ведущую Первого канала Смеховой
13:43
"Запомнила урок навсегда": Хакамада призналась в детской психотравме
13:43
"Терпеть не могу": актриса из "Интердевочки" плюнула в Корчевникова за вопрос об изменах мужа
13:40
ЧП на борту: вылетевший из Москвы лайнер экстренно сел в аэропорту Шереметьево
13:37
"На такой стадии долго не живут": онкобольная звезда российских сериалов затянула с операцией
13:25
Неизвестные жестоко избили двух москвичей
13:25
Вскрылась шокирующая правда о Родченкове в деле о допинг-скандале
13:17
Больных коронавирусом в Москве взяли под жесткий контроль
12:58
Самые горячие участницы "Холостяка"
12:50
Спектакль "Корсар" вновь на сцене Кремлевского дворца
12:41
Юная звезда сериала "Клон" изменилась до неузнаваемости
12:36
"Настоящая любовь оказывается совсем рядом": Аверин вновь сошелся с актрисой из сериала "Склифосовский"
12:29
В Коми пенсионерка убила соседку ради денег
12:11
Вдова-фармацевт нелепо оправдалась за смерти на банной вечеринке в Москве
12:04
Обладателя премии "Оскар" обвинили в изнасиловании подростка
11:40
"Мой любимый": Аронова призналась в нежных чувствах к Бондарчуку
11:38
Медиков из НИИ Склифосовского направили в аэропорт Шереметьево для выявления больных коронавирусом
11:27
Откажитесь от секса: раскрыт неожиданный способ заражения коронавирусом
11:22
"Чувствую себя пока неважно": Михаил Горбачев поведал о здоровье после двух операций
11:18
Кажется, у меня коронавирус. Что делать
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Поношенные трусики Бузовой уйдут с молотка
"Это подлость": Кудрявцева обиделась после новости о заменившей ее Бузовой
Анна Семенович отрезала себе грудь
"Сами разберемся": Рудковская вскипела из-за нападок на сына
Панайотов опять в пролете: Первый канал назвал участника "Евровидения"
"Что он несет!": Пугачева высказалась о болтовне Соседова
Общество

Азербайджанцы России просят генпрокурора защитить журналиста Аскерова

Фото: Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
"Азербайджанская община Москвы" вместе с общинами Московской области и Пермского края подготовили обращения в Генеральную прокуратуру России. Общественники просят главу надзорного ведомства Игоря Краснова взять под личный контроль безопасность журналиста Льва Аскерова. Что случилось?
прочитано 77 раз

"Азербайджанская община Москвы" в лице своего председателя Шамиля Тагиева вместе с национально-культурными автономиями азербайджанцев Московской области и Пермского края просят взять под защиту обозревателя "Независимой газеты" Льва Аскерова. Обращения общественников в Генпрокуратуру имеются в распоряжении редакции "Дни.ру".

ПО ТЕМЕ

30-летие "Черного января": кто манипулирует фактами о трагедии в Баку

"Плачьте, кричите громче": почему трагедия в Ходжалы признана геноцидом

Лев Аскеров является автором статьи "Сумгаитская трагедия". С чего начиналось и как это было. По архивным документам КГБ СССР и Азербайджана", сообщает "Рамблер". "В данной публикации автор статьи ссылался только на архивные документы и свидетельства очевидцев, в которых говорилось, что сумгаитские события явились результатом заранее подготовленной крупной провокации армянских националистов и армянского лобби в советских спецслужб", – говорится в обращении "Азербайджанской общины Москвы".  

По словам председателя общественной организации Шамиля Тагиева, в материале открыто и обоснованно была озвучена истинная причина Сумгаитских событий. "Названы исполнители данной бесчеловечной провокации, как против азербайджанского так и армянского населения города Сумгаита", – сказано в обращении. 

В материале приводятся воспоминания бывшего сотрудника, старшего следователя по особо важным делам при генпрокуроре СССР Владимира Калиниченко. Именно он занимался расследованием дела.  

"Для нас заказчики и исполнители в лице армянских националистов Сумгаистких событий известны", – подчеркнул Тагиев.  

Общественники попросила генерального прокурора Игоря Краснова взять безопасность Льва Аскерова под личный контроль. "И не допустить провокации со стороны представителей армянской диаспоры России и диппредставительства", – сказано в обращении. 

После публикации статьи Льва Аскерова посол Армении в России Вардан Тогонян заподозрил журналистов в разжигании межнациональной розни и обратился к генпрокурору с требованием провести проверку. В настоящий момент статья удалена с сайта "Независимой газеты".

На фоне разгоревшегося скандала председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов напомнил об обращении РНКАА МО в Роскомнадзор в июле прошлого года. "Мы просили серьезно проанализировать деятельность СМИ – газеты и сайта http://yerkramas.org/, взявшего эпиграфом слова Гарегина Нжде: "Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком", – говорится в обращении общественной организации в Генпрокуратуру (имеется в распоряжении редакции).  

"В своем ответе Роскомнадзор отметил, что "решением Первомайского районного суда г. Краснодара от 14.11.16 свидетельство регистрации СМИ Еркрамас признано недействительным, в общероссийском реестре отсутствует", – сказано в обращении азербайджанских общественников. Однако указанный сайт до сих пор функционирует, подчеркнул Ибрагимов.

В связи с этим он попросил оценить оперативность действий уполномоченных органов и правоохранителей. Обратить внимание на деятельность сайта надзорное ведомство просит и азербайджанская община Пермского края в лице своего председателя Чингиза Исаева. 

Фото: Пресс-служба

Фото: Пресс-служба

Фото: Пресс-служба

Фото: Пресс-служба

4 марта 2020, 12:16

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Теряющий власть Лукашенко решился на отчаянный шаг
Украине предрекли полный развал из-за Зеленского
Бросивший вызов Путину Эрдоган опозорился на весь мир
Володин: Изменения в Конституцию касаются всех граждан

Шоу-бизнес

"Наверное, коронавирус": чешущаяся Собчак пожаловалась на страшные симптомы
"Мне все можно!": Дарья Мороз предстала в дерзком виде
Заявлено о продаже имущества и переезде парализованной Заворотнюк
Пригожин откровенно о промышляющих эскорт-услугами звездах

Проишествия

Вдова-фармацевт нелепо оправдалась за смерти на банной вечеринке в Москве
Саранский маньяк-убийца решил очистить мир от "грешных" женщин
Бил руками и ногами: в Москве сосед напал на гея-блогера и его друга
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику

Lifestyle

В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
Шоу-бизнес

Блогер Диденко в истерике сорвала съемки у Собчак

Женщину стала успокаивать телеведущая
Общество

"Дни.ру" дарят билеты: открытие Ирландского кинофестиваля

Звезда "Трансформеров" Джек Рейнор посетит Москву в марте
Шоу-бизнес

Орлова показала новорожденного ребенка и устроила переполох

Снимок вызвал бурную реакцию поклонников
Шоу-бизнес

"Никто никогда не видел": раскрыта правда о муже-бандите Бледанс

Актриса сделала признание

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 4 марта
Гороскоп на сегодня, 3 марта
Календарь красоты на март 2020 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Вскрылась шокирующая правда о Родченкове в деле о допинг-скандале
Чемпионка Сотникова объявила об уходе из спорта
Губерниев сорвался на иностранных спортсменов из-за Логинова
Сын Роналду выложил в Сети фото с голым отцом и в одночасье стал звездой

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+