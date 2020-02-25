"Плачьте, кричите громче": почему трагедия в Ходжале признана геноцидом

В истории человечества немало преступлений, совершенных с особым цинизмом и жестокостью. Весь мир помнит о трагедии Холокоста, об уничтожении белорусской деревни Хатынь и других чудовищных злодеяниях. Не забыта и трагедия азербайджанского городка Ходжалы в Нагорном Карабахе: в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года там погибли несколько сотен беззащитных мирных жителей. Люди пытались спастись от огня артиллерии и зверств тех, кто на протяжении столетий жил с ними бок о бок на одной земле. В этом году Ходжалинской резне исполняется 28 лет. "Дни.ру" решили вспомнить о событиях тех страшных дней.



Пролог к трагедии

С распада СССР прошло почти 30 лет, но последствия национальной политики страны советов бывшие союзные республики расхлебывают до сих пор. Яркий пример – история небольшого поселка Ходжалы, в настоящее время расположенного на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

До горбачевской перестройки это было преимущественно армянское поселение. Однако к началу 90-х годов союзный центр решил кардинально изменить этнический состав Ходжалы. В соответствии с постановлением ЦК Компартии СССР и Совета министров от 24 марта 1988 года, в населенный пункт переселили более двух тысяч турок-месхетинцев из Узбекистана и столько же азербайджанцев из Армении. На эти цели было выделено 400 миллионов рублей. Началась активная застройка Ходжалы – поселок быстро превратился в город с населением более шести тысяч человек. Наблюдатели, побывавшие там до распада СССР, отмечали большое количество новых домов.

Но после событий февраля 1992 года мусульман на этой земле не осталось. Трагедия Ходжалы – во многом отражение непростой судьбы азербайджанского народа, который на протяжении XX века пережил немало бед и испытаний. В советское время мусульманское население последовательно выдавливалось из Армении: только при Иосифе Сталине из родных мест было депортировано более 150 тысяч азербайджанцев.

С началом перестройки межэтнические противоречия в Закавказье дали о себе знать с новой силой. В конце 1987 года начались нападения на азербайджанцев в Кафанском районе Армении. Жить в постоянном страхе было невозможно: спустя пару месяцев после начала погромов в Азербайджан потянулись вереницы беженцев.

Положение мусульманского населения в Армении становилось невыносимым. Вчерашние доброжелательные соседи превратились в хладнокровных убийц, распаленных националистическими лозунгами. Только в ноябре 1988 год в республике были убиты 25 азербайджанцев.

Межэтнический конфликт стремительно приобретал политическую окраску. Дров в пламя разгорающегося конфликта подбросили депутаты автономной Нагорно-Карабахской республики в составе Азербайджана. 20 февраля 1988 года они потребовали передать республику в состав Армении. В ответ в азербайджанских городах состоялись акции с требованием пресечь вылазки экстремистов.

Москва на беспредел осмелевших националистов реагировала вяло. Создавалось впечатление, что кто-то на самом верху очень хотел, чтобы огонек конфликта перерос в большой пожар. После неудавшегося переворота августа 1991 года центральная власть фактически перестала существовать. Армения, Азербайджан, а вместе с ними и Нагорный Карабах объявили независимость. Закавказье стремительно погружалось в большую войну. Конфликт унесет десятки тысяч жизней и оставит незаживающие шрамы в судьбе обоих народов.

Город особого значения

Список преступлений той войны обширен, но особое место в нем занимает трагедия азербайджанского городка Ходжалы. Для обеих сторон населенный пункт был стратегически важен: он располагался в 10 километрах от Степанакерта – столицы карабахских сепаратистов, через город пролегали важные маршруты, там находился единственный в Нагорном Карабахе аэропорт, пригодный для обслуживания крупной авиации.

С началом конфликта город контролировали вооруженные силы Азербайджана. С осени 1991 года, когда началась активная фаза боевых действий, Ходжалы полностью блокировали армянские подразделения. Подача электроэнергии была прервана, не было телефонной связи и отопления, не работал водопровод. Связаться с внешним миром можно было только с помощью вертолетов. Местные жители, фактически ставшие заложниками боевых действий, выживали, как могли.

К середине февраля вертолетами смогли эвакуировать лишь несколько сотен жителей. По данным исследователей и по свидетельствам очевидцев, к моменту штурма в осажденном городе оставалась большая часть населения – около четырех тысяч человек. Среди немногочисленных защитников Ходжалы были солдаты национальной армии Азербайджана, сотрудники ОМОН и ополченцы.

"Бегите, либо сгорите заживо"

Развязка наступила в ночь с 25 на 26 февраля. Те жуткие часы навсегда останутся в памяти выживших. 25 февраля в 20:30 пришло сообщение, что армянская бронетехника занимает позиции вокруг города, вспоминал тогдашний глава исполнительной власти Ходжалы Эльман Мамедов. Спустя два с половиной часа противник начал огонь из тяжелой артиллерии. Снаряды попадали в жилые дома, повсеместно возникали пожары. Над окутанным дымом городом стояли отчаянные крики и стоны раненых.

Люди в панике пытались спасти себя и своих близких из огненной западни. Беженцы шли в сторону Агдама – это около 10 километров на северо-восток. Двигались двумя маршрутами: один пролегал вдоль русла реки Каркарчай, другой шел немного севернее и огибал населенный пункт Аскеран.

Большинство беженцев, спасаясь от расправы, пошли вдоль русла реки. Дойти удалось не всем: люди периодически попадали под обстрелы противника, многие погибли. Те, кому в этой мясорубке повезло остаться в живых, добрались до Агдама. Другие, в основном женщины и дети, замерзли насмерть во время скитания по горам. В ту страшную ночь столбик термометра опустился ниже 10 градусов – люди, многие из которых бежали из Ходжалы без теплой одежды, были обречены.

Армянские отряды вступили в город около часа ночи с нескольких направлений. Азербайджанцы отчаянно сопротивлялись, но силы были неравны. К семи утра последний очаг защитников Ходжалы был подавлен.

О том, что творилось в городе можно судить по свидетельствам журналистов, сумевших добраться до места бойни. Так, корреспондент Томас Гольц со ссылкой на очевидцев писал о сотнях погибших в ходе штурма Ходжалы. В больнице он увидел семь трупов. Трое, по словам журналиста, были женщины, двое – дети. Одна из жертв была расстреляна в упор, писал Гольц в газету The Washington Post. Также сообщалось о множественных ножевых ранениях на телах погибших.

Страшные свидетельства той ночи приводит и журналист The New York Times Фрэнсис Клайнс.

"Они пришли в наш дом и сказали нам – бегите, либо сгорите заживо", – рассказал корреспонденту 11-летний беженец из Ходжалы Ахмед Мамедов.

"Плачьте, кричите громче"

События февраля 1992 года ярко описывает кинодраматург, заслуженный журналист Азербайджана Надежда Исмайлова. 27 февраля, нас следующий день после трагедии, она прибыла в Агдам. Город, отмечала Исмайлова, производил гнетущее впечатление: опустевшие улицы – ни людей, ни машин. "Только далекий тревожный гул, который усиливался по мере приближения к центру. Главная мечеть. Вот где народ. Все кричат, рыдают в голос, буквально воют, женщины рвут на себе волосы", – вспоминала журналист.

По словам Исмайловой, тела жертв резни были сильно изуродованы, людей было невозможно узнать, кто-то с трудом находил своих родственников и падал в обморок. "Потом озвучу комментарий к этим кадрам: "Плачьте, кричите, дорогие, кричите громче. Только так можно вытолкнуть, выплеснуть, вырвать непереносимую боль, отчаяние, иначе разорвется сердце. Надо выжить", – передает слова журналиста портал "Москва – Баку".

Своими воспоминаниями поделился и профессор, автор книг "Карабахский дневник" и "Кровавый омут Карабаха" Юрий Помпеев.

"Это была бойня. Людей уничтожали безоружных, мирных, многих с детьми на руках", - рассказал ученый.

В ту страшную ночь погибли 613 мирных жителей, в их числе более ста женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Несколько сотен человек получили тяжелые увечья, пулевые и осколочные ранения. Многие из них остались инвалидами на всю жизнь. В плену оказались более тысячи жителей Ходжалы.

Сила памяти

В Азербайджане произошедшее в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года признано геноцидом. В 2007 году парламент республики призвал международные организации объявить Ходжалинскую трагедию актом геноцида. В 2012 году соответствующую резолюцию принял парламент Пакистана. А в Чехии события в Ходжалы признаны преступлением против человечности.

Ежегодно 26 февраля в Азербайджане отмечается День памяти жертв Ходжалы. В этот день республика скорбит и вспоминает жертв трагедии.

В прошлом году в Баку прошло всенародное шествие, в котором приняли участие десятки тысяч человек. Цель акции – привлечь внимание общественности к чудовищному преступлению. "Азербайджанский народ никогда не забудет эту трагедию, всегда будет помнить ее. Это навсегда останется в нашей памяти", – подчеркнул президент республики Ильхам Алиев.

Память о событиях в Ходжале важна не только для Азербайджана, но и для всего мира. Народы должны знать, к каким последствиям приводит оголтелый национализм и нетерпимость. Сон разума рождает чудовищ, гласит известная испанская поговорка. Память о случившемся – лучшее оружие против монстров ксенофобии. Только так трагедии, подобные Холокосту, Хатыни и Ходжалы можно избежать.