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Общество

30-летие "Черного января": кто манипулирует фактами о трагедии в Баку

Ввод советских войск в Баку. Фото: commons.wikimedia.org
В этом году исполняется 30 лет трагическим событиям в Баку. Жертвами межэтнических погромов и последовавшей за этим кровавой операции советской армии стали более сотни человек, среди них много азербайджанцев. События тех дней вошли в историю под названием "Черный январь". По прошествии нескольких десятков лет не прекращаются попытки исказить исторические факты и интерпретировать их в выгодном для определенных сил русле, что бьет по любым попыткам примерения между Баку и Ереваном. 
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Два народа

Азербайджанцы и армяне издревле жили бок о бок. В прошлом азербайджанцы были крупнейшим этническим меньшинством Армении: согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, к концу XIX века они составляли более 37% населения тогдашней Эриванской губернии. А в четырех из семи уездах, включая Эривань (ныне столица Армении Ереван), азербайджанцы были этническим большинством.

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В XX веке на их долю выпало много испытаний. По меткому выражению британского журналиста Томаса де Ваала, в Армении они превратились в безгласных гостей, подвергавшихся этнической и социальной дискриминации.

Первые этнические чистки в Армении начались после распада Российской империи. Опьяненные воздухом свободы местные националисты принялись устанавливать свои порядки. На фоне массового прибытия армян из Османской империи, началось изгнание мусульман – почти все они бежали в Азербайджан. Тем не менее азербайджанцы смогли сохранить присутствие в Армении, а к 1939 году их численность в республике выросла до 131 тысячи человек.

В 1947 году первый секретарь Компартии Армянской СССР Григорий Арутинов добился переселения "на добровольных началах", а фактически департации 100 тысяч азербайджанцев. Освободившиеся места занимали армянские репатрианты из-за границы. В результате к 1959 года численность мусульманского населения Армении сократилась до 107 тысяч человек, а к 1989-му – до 84 тысяч.

Фото: commons.wikimedia.org

Межэтнические конфликты начали фиксироваться в первые годы перестройки. В ноябре 1987 года произошла серия нападений на азербайджанцев в Кафанском районе Армении. Люди не выдерживали насилия и были вынуждены покинуть родные места. В январе 1988 года из Кафанского района потянулись азербайджанские беженцы. У многих из них были следы побоев.

Накал ненависти по отношению к мусульманскому населению в Армении усиливался. В одном лишь ноябре 1988 года были убиты 25 азербаджанцев. Согласно данным агентства ООН по делам беженцев, оставшиеся азербайджанцы до 1991 года почти полностью покинули Армению.

Насилие на этнической почве сопровождалось уничтожением культурных следов пребывания азербайджанцев в Армении. Вопиющий случай произошел в 1990 году в Ереване: бульдозер не оставил камня на камне от мечети на улице Вардананц. Другое культовое сооружение – Голубую мечеть - переименовали в "персидскую".

Битва за азербайджан

В СМИ нередко упоминают об погромах в Баку в январе 1990 года. События тех дней преподносятся как яркий пример нетерпимости азербайджанцев по отношению к армянам. Сам факт армянских погромов сомнению никто не подвергает, вот только количество их жертв явно не идет сравнение с числом азербайджанцев, русских и евреев, погибших после штурма советских войск в Баку.

Ввод армейских подразделений в город начался под покровом ночи 20 января. Операция, получившая говорящее название "Удар", сопровождалась массовыми убийствами мирного населения.

"Танки переползали через баррикады, сминая на своем пути автомобили и даже фургоны скорой помощи. По словам очевидцев, солдаты стреляли в бегущих людей, добивали раненых. Был обстрелян автобус с мирными жителями, и многие пассажиры, в том числе четырнадцатилетняя девочка, погибли", – писал Томас де Ваал в своей книге "Черный сад".

Танки советской армии в Баку, январь 1990 года. Фото: commons.wikimedia.org

По мнению журналиста, именно 20 января 1990 года Москва потеряла Азербайджан. "Армия расстреляла не только мирных азербайджанцев, но одновременно веру в советскую идеологию", – писал журналист.

Позже в республике создали комиссю по расследованию обстоятельств того страшного дня. Было установлено, что погибло около 130 человек – 117 азербайджанцев, шесть русских, три еврея и три татарина. Ранения различной степени тяжести получили более 700 человек.

Могилы погибших в ходе событий 20 января. Фото: commons.wikimedia.org

Провокация с национальным оттенком

Январские события в Баку стали прологом распада СССР и подстегнули волну насилия на постсоветском пространстве. Между тем есть основания предполагать, что события тех дней, как и некоторые другие межнациональные конфликты, были тщательно спланированы.

Так, любопытные факты приводит в статье на портале KM.ru журналист Даниил Преображенский. Он ссылается на выдержки из обвинительного заключения уголовного дела № 18/55461-88. В документе сказано о выделении в отдельное производство дела в отношении Эдуарда Григоряна. 

По имеющимся сведениям, Григорян был руководителем погромщиков в Сумгаите, а сами события были тщательно спланированной провокацией. По словам милиционера роты ППС Сумгаитского ГОВД Гейдарова, люди находились под воздействием "какого-то дурмана", к тому же среди жителей города активно распространялись слухи, что карабахские армяне убивают азербайджанцев.

Обращает на себя внимание тот факт, что Григорян был армянином. Почему  тогда он принимал участие в погроме против своих? "Григоряна привезли в Ереван, в прокуратуру, и пострадавшие (сестры Межлумян) опознали Григоряна. Опознание проводили не азербайджанцы, а члены следственной группы, состоявшей из армян и русских. Таким образом, невозможно всю эту историю назвать выдумкой азербайджанской пропаганды", – писал в своей статье Преображенский. 

Погромы в Сумгаите. Фото: commons.wikimedia.org

Точно было выбрано и место погромов. Сумгаит в те годы - город непростой со множеством социальных проблем. Каждый пятый житель имел судимость, инфраструктура находилась в плачевном состоянии, общежития были переполнены, детская смертность зашкаливала, указывал Томас де Ваал. Подходящая питательная среда для насилия, особенно, если ткнуть пальцем на конкретного "врага".

В том, что кровавые события были спланированы, уверен и азербайджанский юрист Аслан Исмаилов. С теми событиями он знаком не понаслышке: в 1988 году его назначили прокурором отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел.

Исмаилов собрал много архивных материалов, фактов из уголовных дел и судебных материалов. Результатов его многолетнего труда стала книга "Сумгайыт – начало распада СССР". Юрист утверждает, что события зимы 1988 года были инициированы КГБ, во главе погромов стоял Эдуард Григорян стоял во главе тех событий, а активными участниками и организаторами были армяне.

Сам Григорян был матерым уголовником, запуганные его авторитетом группы погромщиков находились под полным влиянием провокатора. За неподчинение он угрожал физической расправой. "До погромов Эдуард Григорян несколько раз встречался с двумя людьми, которые не были жителями Сумгаита, но приезжали в город. Об этих встречах следователям рассказали подручные Григоряна и его жена", - отмечал портал Aze.az.

Республика межнационального согласия

В наши дни о кровавых событиях тех лет напоминают монументы жертвам трагедии. Сегодняшний Азербайджан – процветающая республика, гордящаяся своим этническим многообразием. Несмотря на распад СССР и последовавшие за этим экономические и иные трудности, в республике сохранилась самая многочисленная русская община в регионе.

Община наделена республиканским статусом. В ней образовано 15 комиссий по различным направлениям. Русская община действует почти во всех районах республики, а ее председатель Михаил Забелин с 2000 года является депутатом парламента страны.

Азербайджан – единственная страна Закавказья, где действует славянский университет, русский драмтеатр, культурный центр, работают русские школы – преподавание там ведется исключительно на языке Пушкина и Лермонтова. Члены общины при поддержке властей организовали детский спортивно-оздоровительный лагерь, наладили выпуск газеты.

По словам Забелина, общее отношение к русским в Азербайджане – благожелательное. Такими же можно назвать межгосударственные отношения России и Азербайджана. Страны активно развивают экономическое, культурное сотрудничество, сообща выступают на международной арене по многим политическим вопросам.

Фото: commons.wikimedia.org

Идейные наследники

Москва прямо заинтересована в мире и стабильности в Закавказье и предпринимает шаги по разрешению конфликта Баку и Еревана. На этом фоне появление в СМИ статей, однобоко отображающих события конца 80-х – начала 90-х вызывает, недоумение и наводит на мысль о сознательной провокации.

Создается впечатление, что кому-то очень выгодно культивировать межнациональную ненависть и вражду. 30 лет назад кровавые провокации обрушили СССР и ввергли страны постсоветского пространства в вереницу политические, социальных и экономических кризисов. Часть бывших союзных республик, как Россия и Азербайджан, смогли преодолеть лихолетье и вернуться на путь развития. Другие страны продолжают пожинать плоды прошлого.

Идейным наследникам провокаторов 90-х не нужен мир. Своими действиями они хотят ввергнуть Закавказье в новый виток напряженности, похоронив все миротворческие усилия России в регионе. Для достижения своих целей они готовы использовать любые методы. Исторические факты становятся первой жертвой их манипуляций.

19 января 2020, 17:43

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