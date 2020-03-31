Сбежавшая дикая кошка напугала жителей Подмосковья

На улицах подмосковного города Мытищи заметили дикую хищную кошку – сервала. Зверь не столь крупный, как тигр или леопард, но гораздо больше, чем обычная кошка, сообщает Подмосковье сегодня.
Как сообщают очевидцы, у животного не были обрезаны когти – оно точило их об дерево. Несмотря на то, что эти звери не агрессивны по отношению к людям, из-за длинных и острых когтей они могут серьезно поранить человека даже в процессе игры. Откуда именно сбежал дикий кот, неизвестно.
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