Дума увеличивает размер выплат по больничному листу до уровня МРОТ

Оплачивать больничный исходя из МРОТ будут в том случае, если пособие по временной нетрудоспособности окажется меньше этой суммы. При начислении не останутся без внимания и районные коэффициенты к заработной плате. Мера будет действовать с начала апреля до конца декабря текущего года.
Также парламентарии одобрили поправки об экстренных мерах в связи с распространением коронавируса. Они касаются защиты здоровья населения и поддержки бизнеса в чрезвычайных условиях.
Поправки уточняют полномочия правительства по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Кабинет министров предлагается наделить правом вводить такие режимы на всей территории страны или ее части.
Кроме того, устанавливается специальный порядок регистрации и обращения медицинских изделий и лекарственных препаратов, предназначенных для применения в условиях чрезвычайных ситуаций и профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В случае чрезвычайной ситуации правительство сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями.
Изменения коснутся регулирования государственных и муниципальных закупок. Предусмотрены и меры для поддержки операторов в сфере выездного туризма.
Популярные темы форума
Обращение президента к народу
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Что за мода рожать в глубокой старости?
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
Коронавирус у Льва Лещенко