Мистической репутации Шойгу найдено логичное объяснение

Коронавирус Новости о Заворотнюк Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Вторник
24 марта
Лента новостей
16:03
Довели мать: Брухунова взбесилась после рождения ребенка от Петросяна
15:50
Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020
15:30
"Типичный пенсионер": Нагиев поддался панике из-за коронавируса
15:27
Певец Жуков лишился половины тела из-за опухоли
15:18
Объявлено число тяжелых случаев коронавируса в больнице Москвы
15:06
"Пора на покой": народ набросился на Петросяна за шутки про коронавирус
15:03
"Дочь земли": наследница Успенской решилась на смену имени
14:34
Стало известно об уходе Александра Домогарова
14:16
Голая звезда сериала на ТНТ спряталась за бочкой меда
14:15
Москвич скончался на операционном столе пластического хирурга
14:12
Прилетевший из Америки Джиган вместо самоизоляции закатил вечеринку с копией Самойловой
14:08
"Великий уравнитель": голая Мадонна преклонилась перед коронавирусом
13:40
Мать четверых детей Глафира Тарханова о возвращении ребенка: Ради этого на многое можно пойти
13:39
"Борьба добра и зла": звезда "Битвы экстрасенсов" дала прогноз о коронавирусе
13:32
"Какая растяжка": 73-летняя Тарасова решила переплюнуть Волочкову
13:29
Президенту ТПП РФ Сергею Катырину подарили Бабу Ягу на экономическом форуме
13:21
"Индийский фильм": Буйнов признался Корчевникову в изменах жене
13:07
Фрики, геи и разврат: отмененное "Евровидение" потребовали закрыть окончательно
13:07
"Видно невооруженным глазом": чем Началова перед смертью "наградила" дочь Верочку
13:03
Проститутки: новый виток скандала Малинина с дочерью и Зарубиной
13:01
"Мы еще гульнем": Пугачева намерена встретиться со своей давней любовью
13:00
"Успела забеременеть и родить": популярная актриса устала в ожидании звездного часа на Первом канале
12:52
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
12:20
Сериал "Мир Дикого Запада" неожиданно объединили с "Игрой престолов"
12:16
Во Франции ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
12:12
"Какой ад!": Григорий Лепс растолстел до 105 килограммов
12:11
"Привет из прошлого": Гагарина "зажгла" вместе с солисткой "А'Студио" (видео)
12:07
В России объявили об изобретении лекарства от коронавируса
11:55
"Надолго ли меня хватит?": Семенович на карантине сутками напролет удовлетворяет голодного любовника
11:47
С треском провалившуюся Миронову подвинула Пегова
11:27
"Или умрет, или надо постоянно колоть лекарствами": Гулькина расплакалась от приговора врача
11:21
"Не выхожу без резиновых перчаток": больной Воробьев откровенно о самочувствии
11:20
Сестра Жанны Фриске нарушила карантин ради покупок
11:19
Пока муж не видит: Кудрявцева показала развлечения с дочерью
11:18
В России могут ограничить выдачу наличных из-за коронавируса
11:15
Названы самые опасные продукты для зубной эмали
11:07
Звезда "Великолепного века" обнародовала причины внезапного побега из Турции
10:50
Помощник объявил печальную новость о Лолите Милявской
10:45
Подвергшая себя опасности Собчак отправилась в больницу из-за коронавируса
10:45
Российскую модель разнесли за фото в бикини из медицинских масок
10:45
"Начал чудить в 14 лет": звезда сериала "Ивановы-Ивановы" призналась в употреблении наркотиков
10:45
В России хотят создать беспилотник для борьбы с коронавирусом
10:04
С апреля платить налоги в России придется по-новому
09:48
"Будут ломать дверь": любовницу выгоняют из дома после смерти певца Яковлева
09:28
В ВОЗ сделали пугающее заявление о коронавирусе
09:13
"Загадила весь подъезд": Пригожин забеспокоился о здоровье матери
09:12
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
09:08
"Не могу успокоиться": Варвара спешно покинула Москву из-за страшного коронавируса
08:43
Степаненко решилась на отчаянный шаг после рождения ребенка у Петросяна
08:41
Друзья в шоке от ребенка Петросяна и Брухуновой
08:34
Президент США Дональд Трамп рассказал о коронавирусе у своей жены
08:22
Коронавирус опускает рубль на дно
06:10
Бородина заметно сдала без помощи хирургов и уколов красоты
04:16
Дочь Галкина покорила россиян модным дефиле
02:08
Звезде "Уральских пельменей" отказались платить из-за коронавируса
00:24
Коронасутра: Чехова показала лучшие позы для секса при пандемии
00:13
Гороскоп на сегодня, 24 марта
22:31
Все еще на начальном этапе: вакцина от коронавируса прошла первую фазу разработки
21:46
В Башкирии сотрудница банка похитила почти 22 миллиона рублей
21:40
"Мне нужно думать только о себе!": Самойлова высказалась после скандала с мужем
21:18
Мишустин освободил главу Роскомнадзора от должности
21:08
Стало известно о больших переменах в жизни Джигурды
20:56
"Отрастившего" усы Галкина сравнили с Ургантом
20:21
Жена Петросяна сделала неожиданное признание после известия о пополнении
20:14
Дочь Толкалиной высказалась о "голых" снимках матери
20:02
Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:45
В Петербурге женщина попала под колеса автомобиля
19:16
"Неавторитетно": поведение организаторов "Евровидения" назвали странным
19:08
Россиянина с коронавирусом госпитализировали на Кубе
18:39
Шутки про коронавирус: подборка лучших мемов о COVID-19
18:28
Неизвестные сообщили о "минировании" летевшего из Москвы самолета
18:10
В Москве задержали в одних трусах бывшего бойфренда Бузовой
17:57
"Чувствуется притяжение": Майами заподозрили в романе с бывшей Гуфа
17:56
Пять упражнений для поддержания фигуры на карантине
17:50
Меркель сдала тест на коронавирус
17:38
74-летний Евгений Петросян о рождении второго ребенка
17:25
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций
17:02
"Всегда со мной рядом": дочь Заворотнюк рассекретила близкого человека
16:53
Медикам пришлось откачивать вдову Крючкова
16:42
Связали охранника скотчем: в Петербурге произошло дерзкое ограбление
16:36
"Муж и жена": Бузова заинтриговала новым статусом и кольцом с огромным бриллиантом
16:22
Как провести карантин и не развестись
16:17
Брыльска сделала заявление по поводу своего диагноза
16:17
Народный артист России скончался в возрасте 87 лет
16:06
Вскрылась неожиданная связь между курением и заражением коронавирусом
16:05
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
15:59
"Прямо ожила!": Лорак сразила стройной фигурой
15:52
На Сахалине задержали планировавших нападение на учебное заведение студентов
15:26
"Лучше выпей водки": дочь Виторгана шокировала методами воспитания знаменитого родителя
15:23
Куриленко поделилась способом излечения от коронавируса
15:16
У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
15:10
Находившаяся на карантине россиянка умерла от утечки газа
14:59
Как успокоить женщину в стрессе
14:44
Заработала на гречку и бумагу: Наталия Гулькина дала тайный концерт во время бушующей в Москве эпидемии коронавируса
14:34
"Это было в порыве безумия": расчленивший студентку профессор дал интервью Малахову
14:23
"Метровую свечку поставлю": Цымбалюк-Романовская молится за подверженного коронавирусу Джигарханяна
14:15
"Невероятная беда": Маковецкий об ужасных последствиях коронавируса
14:14
"Миша портит все": Валуев высказался о вернувшемся Галустяне
14:11
"Жуткая графомания": Галкин уличил Рудковскую в незнании Пушкина
14:09
Отец сообщил о препятствиях свадьбе Виторгана и Нинидзе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стонет и тяжело дышит: появился провокационный ролик с участием певицы Лолиты
Садальский высказался по поводу предавшей родину Канделаки
У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
"Муж и жена": Бузова заинтриговала новым статусом и кольцом с огромным бриллиантом
Сафронов одобрил желание сына располнеть до 250 килограммов
Ольга Бузова обратилась в больницу для проверки на рак
Общество

Мистической репутации Шойгу найдено логичное объяснение

Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Генеральный директор "Центра политической информации" Алексей Мухин оценил мистическую репутацию министра обороны Росси Сергея Шойгу. Эксперт нашел прозаичный, но крайне логичный ответ на вопросы, возникающие у Запада.
прочитано 225 раз

На страницах "Независимой газеты" Алексей Мухин заметил, что говоря о сильных политических фигурах России, на Западе помимо президента страны Владимира Путина выделяют также министра иностранных дел Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу. При этом последнего иностранцы упорно наделяют неким мистическим ореолом.

ПО ТЕМЕ

Храбрость и вера: Шойгу объяснил значимость строительства Главного храма ВС России

"Сможет стать президентом": назван вероятный преемник Путина

 Сергей Кужегетович Шойгу

Сергей Кужегетович Шойгу министр обороны России

Политолог приводит выжимку из западной прессы, касающуюся Сергея Шойгу. От нее, по его собственному признанию, веет атмосферой "НЛО, психотронного оружия, йети и прочих барабашек". Иностранные журналисты намекают, что мистические и магические компетенции министра обороны России поистине безграничны.

В качестве аргумента они указывают на происхождение Сергея Шойгу, который родился в Тыве. Эта территория, напоминают западные СМИ, находится в тех же горах, где некогда искали легендарную Шамбалу. Здесь же, считается, скрыта могила Чингисхана. Вдобавок ко всему, местные жители до сих пор практикуют традиционный шаманизм.

На основании подборки из этих фактов журналисты усиленно намекают, что Сергей Шойгу только на первый взгляд является сыном простого журналиста Кужугета и зоотехника Александры. На деле же он якобы наследник могучего и древнего шаманского рода.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Минобороны России (@mil_ru)

Этим, дескать, и объясняется назначение Сергея Шойгу на должность свежесозданного МЧС в 1994 году. Тут СМИ намекают, что могучему шаману будет проще договориться со стихиями, чем обычному человеку "с улицы".

С переходом Сергея Шойгу на должность министра обороны России "доказательств" у сторонников его мистической природы только прибавилось. Страна стала активно наращивать оборонительные ресурсы, причем, по мнению ряда СМИ, не только традиционных.

Поговаривали о развертывании глобальной сети ретрансляции энергии и об особых приемах парапсихологии, вплоть до чтения секретных документов, лежащих внутри сейфа, а также до ментального внедрения в компьютерные сети. Возможно, что именно с последним обстоятельством связаны безуспешные попытки стран Запада поймать неуловимых "русских хакеров".

Да и самого Сергея Шойгу сравнивают с супероружием. Дескать, после встреч, на которых министру обороны России не удалось прийти к пониманию со своими коллегами из других стран, тех начинают преследовать проблемы. А вот хорошие итоги переговоров сулят им повышения и другие блага. Развитие российской политики в Китае и в "подбрюшье" США – в Венесуэле – также началось после визитов Сергея Шойгу.

Наконец, добавляет Алексей Мухин, все эти факты подтверждаются еще одним удивительным для Запада фактом – выдающимся стажем Сергея Шойгу, который занимает министерские должности с 1991 года. "Дольше, чем кто бы то ни было. Ясно же, что без эзотерики такое никак невозможно", – отмечает политолог. Да и президент России Владимир Путин не только нисколько не сторонится такого политического долгожителя, но и наоборот, регулярно посещает родные места последнего.

"Короче, Сергей Шойгу – едва ли не магический краеугольный камень и всей страны, и ее президента лично", – указал Алексей Мухин.

Впрочем, добавляет он, всему этому мистическому ореолу есть куда как более прозаическое объяснение. "А может, человек просто работает? Умеет делать – и делает? Да еще и знает – как. Плюс сибирское здоровье, выдержка и личное мужество", – заметил эксперт.

Он напомнил, что в свои ранние годы Сергей Шойгу занимался отнюдь не паркетной дипломатией, а ликвидацией осетино-ингушского конфликта в 1992 году, лично приезжал в охваченный боями Цхинвал во время грузино-южноосетинской войны, чтобы остановить кровопролитие, возглавлял российскую гуманитарную миссию в Приднестровье и эвакуировал русскоязычное население из Таджикистана.

И это даже без упоминания о профессиональной и постоянной работе по борьбе со стихией и ее последствиями в качестве главы МЧС. Став же министром обороны России, Сергей Шойгу вывел российскую армию на принципиально новый уровень.

Говоря же о шаманизме и эзотерике, напоминает Алексей Мухин, следует помнить, что Сергей Шойгу был крещен еще в 1960 году в одном из храмов города Стаханова Луганской области. И, добавляет он, человек с серьезными способностями действительно может стать опорой для лидера страны, если они оба будут сильными личностями.

"Ежели нет такого лидера, так и не готова страна ни к наводнениям, ни к эпидемиям", – уверен Алексей Мухин.

Если же кому-то хочется искать в фигуре министра обороны России мистическую составляющую, то пусть он этим занимается, считает политолог. Тем более, многие страны ведут разработки на стыке наук, а Россия уже была замечена в выдающемся превосходстве собственных систем радиоэлектронной борьбы. Впрочем, это последствия все той же модернизации российской армии, которая была произведена при Сергее Шойгу.

24 марта 2020, 15:49

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций
"Зеленая власть должна уйти": украинские националисты объявили начало свержения Зеленского
"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
Володин рассказал о новом режиме работы Госдумы

Шоу-бизнес

Лещенко с женой экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус
Утекает из рук наследство: взрослая дочь в панике из-за рождения малыша у Петросяна
"Типичный пенсионер": Нагиев поддался панике из-за коронавируса
Певец Жуков лишился половины тела из-за опухоли

Проишествия

У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

Стало известно о больших переменах в жизни Джигурды

Артист скоро вновь станет отцом
Шоу-бизнес

Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

Вирус сильно ударил по шоу-бизнесу
Шоу-бизнес

Жена Петросяна сделала неожиданное признание после известия о пополнении

Новость стала неожиданностью для многих
Шоу-бизнес

Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения

Организм артистки не выдержал напряжения

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 24 марта
Гороскоп на сегодня, 23 марта
Совет на выходные, 21-22 марта 2020 года
Гороскоп на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса
"Я идиот": Ягудин поделился шокирующими откровениями
Президент самого "звездного" футбольного клуба в мире умер от коронавируса
"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+