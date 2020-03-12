Храбрость и вера: Шойгу объяснил значимость строительства Главного храма ВС России

Главный храм вооруженных сил России, который возводится в подмосковном парке "Патриот", украсили витражи с изображением российских и советских военных наград. О возведении храма рассказал министр обороны Сергей Шойгу.



Главный храм вооруженных сил России строится в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. За все эти годы не появилось ни одного храма, посвященного этой круглой дате, сказал Шойгу в интервью на телеканале "Звезда".



При этом на Руси в ознаменование побед и в память о защитниках родины всегда строились храмы. В наши дни было решено продолжить эту традицию и возвести православный собор в честь юбилея великой Победы, рассказал министр обороны.

Сейчас строительство подходит к концу. По словам Шойгу, витражи украсили изображения российских и советских наград. Так, вокруг главного витража написано "За веру и верность" и "За храбрость".

"Мы хотим, чтобы люди, которые будут приходить в храм, так или иначе вспоминали что-то свое, что-то очень личное, что их бы задевало и заставляло прийти сюда еще раз", – подчеркнул глава военного ведомства.

Появление храма в честь 75-летия Победы – событие абсолютно правильное и оправданное, уверен он. Министр напомнил, что в советское время открывались музеи и памятники, посвященные Великой Отечественной, в том числе знаменитая скульптура "Родина-мать зовет!", мемориальный комплекс "Брестская крепость".

Рассказал министр обороны и о пожертвованиях на строительство храма. Свою лепту в благое дело внесли более 90 тысяч тысяч человек, финансовую поддержку оказали и многие компании, отметил Шойгу.



Министр выразил признательность крупным компаниям, городам и субъектам Федерации, которые помогали строительству. Серьезную лепту в возведение Главного храма ВС РФ внесла и столица. "Город Москва счел нужным, важным и необходимым, и, я считаю, очень правильным, выделить средства на благоустройство вокруг храма", – рассказал глава Минобороны.

В свою очередь Московская область помогла подвести коммуникации, а одна из компаний безвозмездно поставила на нужды строительства тяжелые краны, с помощью которых, помимо прочего, устанавливался многотонный купол храма.

"И сказали, что их компанию нигде не нужно упоминать, потому что они считают неправильным рекламировать себя на таких очень важных и нужных для станы делах", – отметил министр.

Культовое сооружение спроектировано в классическом русско-византийском стиле. После завершения строительства собор станет третьим по величине в нашей стране и будет уступать только храму Христа Спасителя в Москве и петербургскому Исаакиевскому собору.

Размеры здания очень символичны. Так, диаметр барабана главного купола – 19 метров 45 сантиметров отсылает к году окончания Великой Отечественной войны – 1945. Высота малых куполов – 14 метров и 18 сантиметров: 1418 – именно столько дней длилась война. А звонница высотой 75 метров символизирует юбилейную дату победы.

На территории храмового комплекса расположится "Дорога памяти" – мультимедийная галерея длиной 1418 шагов. Там разместятся данные о более 33 миллионах участников Великой Отечественной войны.