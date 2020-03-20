Мишустин сделал важное заявление о борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские ученые создали шесть препаратов от смертоносного заболевания. По его словам, вакцины от коронавируса были разработаны за очень короткое время – два месяца.
Мишустин добавил, что исследователи уже начали испытания препаратов. "Наша главная цель – не допустить массового распространения вируса, контролировать, соответственно, буквально в режиме нон-стоп, на опережение", – цитирует председателя правительства РИА Новости.
Популярные темы форума
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Коронaвирус - это миф?
Билл Гейтс пророк или что-то знал заранее?
Закрыли границу с Белорусией
Как не заболеть?
Хочу найти мужика