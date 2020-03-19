Российские студенты смогут учиться на дому благодаря технологии из Подмосковья

Московская область предоставит Москве и Санкт-Петербургу доступ к онлайн-платформе "Цифровой колледж Подмосковья", созданной для удаленного обучения студентов училищ. Она содержит самую крупную в России базу курсов по профессиональной подготовке, сообщает телеканал "360".
Это решение поможет продолжить обучение во время эпидемии коронавируса. На основе платформы обе столицы намерены создать собственный проект для дистанционного образования. В дальнейшем планируется распространить эту практику и на другие регионы России.
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