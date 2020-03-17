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Шойгу раскрыл удивительные особенности комплекса "Дорога памяти"

Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Брошенные советскими солдатами к стенам Кремля во время парада 1945 года знамена нацистского Рейха могут разместить на территории "Дороги памяти". Идея музейного комплекса пришла спустя несколько дней после начала строительства Главного храма вооруженных сил России, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.   
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Длина галереи "Дороги памяти" – 1418 шагов. Это символическое число: именно столько дней длилась Великая Отечественная война.

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"Мы хотим, чтобы каждый шаг, удар колокола, что ли, запоминался и отзывался эхом в далекое будущее, в следующие поколения", – сказал Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Звезда". 

Глава военного ведомства признался, что хотел бы, чтобы в галерее разместились все 33 миллиона фотографий. Сделать это вряд ли получится, но все имена в "Дорогу памяти" обязательно поместятся, пообещал министр.   

По его словам, фотоархив о героях ВОВ постоянно обновляется. Помимо снимков, в галерее будут работать кинозалы с документальными фильмами о Великой Отечественной.   

"Посетители смогут увидеть старые кадры, старые фотографии, старые письма. Там будет помещена огромная экспозиция – первая съемка Москвы с немецких самолетов, когда они готовились к взятию города", – рассказал Сергей Шойгу.   

Кроме того, на территории музейного комплекса могут разместить знамена нацистского Рейха, которые наши солдаты бросали к стенам Кремля во время парада Победы 24 июня 1945 года.   

"В полу под стеклом будут эти знамена лежать и люди будут иметь возможность не только посмотреть на них, но и пройти по знаменам поверженного врага", – рассказал глава военного ведомства.   

Напомним, что в подмосковном парке "Патриот" завершается строительство Главного храма вооруженных сил России. Собор возводится к 75-летию Победы.  

Он спроектирован в классическом русско-византийском стиле. Сооружение поистине грандиозное: высота собора вместе с крестом составит 95 метров – он станет третьим по величине и будет уступать только московскому Храму Христа Спасителя и санкт-петербургскому Исаакиевскому собору.   

Размеры собора очень символичны. Так, звонница возвысится на высоту 75 метров – именно столько лет прошло с великой Победы. Диаметр барабана главного купола – 19 метров и 45 сантиметров – намекает на год Победы.   

Фото: hram.mil.ru

Стены храма украсили витражи с изображением российских и советских военных наград. Так, вокруг главного витража написано "За веру и верность" и "За храбрость".   

Деньги на строительство собирали всем миром. Свою лепту в благое дело внесли более 90 тысяч тысяч человек, финансовую поддержку оказали многие организации.

Пожертвовал на храм и верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин. На изготовление центральной иконы собора – образа Спаса Нерукотворного – глава государства передал собственные деньги. "Это 100 процентов личные средства президента", – сказал Сергей Шойгу.

Икону министр обороны назвал уникальным произведением искусства. Она написана на доске, собранной из частей лафета из-под чугунной пушки. Примечательно, что орудие принимало участие в Полтавской битве.

Автор: 17 марта 2020, 19:48

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