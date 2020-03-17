Пенсионерка сколотила состояние на своих "голых" снимках

Так, например, 70-летняя пенсионерка из Америки сколотила целое состояние на продаже откровенных снимков. Причем не чужих, а своих.
Старушка призналась, что начала зарабатывать на жизнь таким способом еще в студенческие годы. На данный момент многие знают ее как Nudist Hottie, что в переводе с английского значит "горячая нудистка".
Схема работает таким образом: женщине поступает заказ на специализированном сайте от клиента, который говорит, как именно ей надо сфотографироваться. После того, как бабуля высылает откровенный кадр, удовлетворенный мужчина платит ей.
По словам "горячей нудистки", за все эти годы она ни разу не столкнулась с хамством со стороны мужчин-клиентов. Кроме того, с некоторыми ей удалось завязать дружеские отношения.
Примечательно, что пенсионерка замужем. Ее супруг не против такого необычного способа заработка. Возможно, его подкупает то, что возлюбленная приносит в семью хороший доход. К слову, в месяц старушка зарабатывает около десяти тысяч долларов. В рублях эта сумма равна приблизительно 743 тысячам.
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