В посольстве США изнасиловали пятилетнюю девочку

В посольстве США в Индии 25-летний мужчина изнасиловал пятилетнюю девочку. Выяснилось, что злоумышленник проживал на территории дипмиссии, сообщает телеканал "Царьград".
Там же работали члены его семьи и родственники его жертвы. О преступлении стало известно, когда ребенок пожаловался на насильника своим родителям. Те поспешили обратиться в правоохранительные органы. Подозреваемый был искренне удивлен, когда его задержали стражи порядка. Он был уверен, что его не поймают. Мужчину ожидает суд.
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