Сделано заявление об исчезновении комаров в России

Специалисты рассказали о вероятности исчезновения комаров в России из-за аномально теплой зимы 2020 года. Во время потепления комары просыпаются, но не могут найти пропитание и погибают, считает директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Уточняется, что личинки этих насекомых входят в рацион питания некоторых видов рыб. "Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год", – цитирует ученого RT.