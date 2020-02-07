Новый поворот в деле убитой в Москве стюардессы

В истории с убийством стюардессы Альбины Мухаметзяновой появился новый поворот. "После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — цитирует ТАСС пресс-секретаря прокуратуры.
Тело Мухаметзяновой было обнаружено летом 2019 года в номере одного из подмосковных отелей. По заключению экспертизы, 23-летняя девушка умерла в результате удушения. По подозрению в убийстве был арестован любовник погибшей, напоминает "Экспресс газета".
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