Новый поворот в деле убитой в Москве стюардессы

В истории с убийством стюардессы Альбины Мухаметзяновой появился новый поворот. "После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — цитирует ТАСС пресс-секретаря прокуратуры.

Тело Мухаметзяновой было обнаружено летом 2019 года в номере одного из подмосковных отелей. По заключению экспертизы, 23-летняя девушка умерла в результате удушения. По подозрению в убийстве был арестован любовник погибшей, напоминает "Экспресс газета".