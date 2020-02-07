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Общество

Число погибших от коронавируса возросло

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В Китае выросло число смертей от нового коронавируса. По данным местных властей, погибли 633 человека.

Число заразившихся превысило 30,6 тысяч местных жителя, пишет сайт "Комсомольская правда". Ранее сообщалось, что полностью выздоровели 1153 инфицированных. При этом в ВОЗ заявили, что лекарств, способных эффективно бороться с коронавирусом, пока не существует.

7 февраля 2020, 08:24

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