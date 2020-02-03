Володин назвал срок подачи поправок к законопроекту о горячем питании в школах

Подача поправок к законопроекту о горячем питании школьников завершится 6 февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, к документу внесена президентская поправка, которую давно ждут граждане.
Согласно поправкам, школьники младших классов будут получать бесплатное горячее питание минимум раз в день. "Учитывая достаточную проработанность законопроекта, и то, что мы саму проблему обсуждаем длительное время, поправки президента позволяют решить многие проблемы. В этой связи принято решение, что завершение срока подачи поправок – 6 февраля", – сказал Володин.
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