Коронавирус больно ударил по Apple

Вспышка китайского коронавируса 2019 n-CoV может негативно сказаться на деятельности Apple, General Motors и Ford. По данным американского издания The Washington Post, эти организации могут лишиться львиной доли доходов.
Авторы материала утверждают, что в ближайшее время крупные авиакомпании США и Европы прекратят грузовые и пассажирские рейсы в Китай на срок до двух месяцев. Временная остановка приведет к тому, что у зарубежных организаций не будет важных деталей для производства смартфонов и автомобилей.
Напомним, в минувшую субботу, 1 февраля, американская корпорация Apple объявила о закрытии офисов и розничных магазинов в КНР. Как передает "Царьград", в прошлом году объем продаж компании в Поднебесной составил 44 миллиарда долларов.
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