Российский программист создал карту распространения коронавируса

Программист из Красногорска Александр Комаров создал интерактивную карту распространения коронавируса. Пользователи могут в онлайн-режиме ознакомиться с последними данными о заболевании.
По словам автора проекта, источником для него послужили "достоверные китайские издания". "Мне пришла идея написать такой уникальный небольшой сервис, который бы агрегировал эти данные и показывал бы их в простой и понятной форме", – пояснил программист.
Сервис доступен на пяти языках. На сайте можно увидеть районы заражения, а также количество больных. Информация о коронавирусе обновляется в реальном времени, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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