В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области 27 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют, что в столичном регионе выпадет много мокрого снега и дождя, сообщает Life.
По данным Гидрометцентра, в четверг дневная температура воздуха составит +2...+4. Ночью ожидается похолодание до 0 в Москве и до -2 по области. Юго-восточный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица.
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